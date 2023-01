Bellerín à espera de Pedro Porro 

Hector Bellerín, lateral do Barcelona, pode ser o eleito para substituir Pedro Porro, que está a caminho do Tottenham. Operação com o clube da catalunha aguarda conclusão do processo de adeus do espanhol.

Hector Bellerín, lateral do Barcelona, pode ser o eleito para substituir Pedro Porro, que está a caminho do Tottenham. Paralelamente à saída do espanhol para os "spurs", os responsáveis da SAD estão em campo para conseguir o defesa, de 27 anos, que termina contrato com os catalães no final da época.

Bellerín está convencido que o Sporting pode ser uma boa solução para continuar a carreira e deseja antecipar o final de contrato com os catalães. Um dado que pode influenciar a negociação. Em qualquer dos casos, a operação só pode avançar depois da formalização da venda de Porro. O espanhol ainda treinou, este domingo, na Academia de Alcochete, mas estava previsto que viajasse ao final do dia ou esta segunda-feira para Inglaterra com intuito de realizar exames médicos.