Bellerín continua de fora no Sporting na véspera da visita ao Arsenal

Hector Bellerín falhou o apronto matinal do Sporting desta quarta-feira, na véspera da partida com o Arsenal, para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.

A ausência do lateral direito espanhol, que já passou pelo Arsenal, foi a nota de maior destaque do treino desta manhã do plantel leonino.

Bellerín tem realizado, nos últimos dias, tratamento a um problema num joelho que o fez falhar o jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, com os "gunners", há uma semana.

Para lá do defesa espanhol, realce para as ausências de Daniel Bragança, lesionado de longa data, e Morita, que não é opção para Londres, devido a castigo, e realizou trabalho de gestão de esforço, no ginásio.

Os leões viajam, esta tarde, até à capital inglesa, onde defrontam, na quinta-feira (20 horas), o Arsenal. O treinador do Sporting, Rúben Amorim, antevê a partida pelas 19 horas.

Na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, os verde e brancos empataram a dois golos frente ao líder da Liga inglesa.