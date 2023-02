Bellerín de leão ao peito: "Vês como Lisboa respira Sporting"

JN Hoje às 18:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O lateral espanhol foi apresentado oficialmente como jogador leonino e mostrou-se "muito contente" pela chegada a Alvalade.

Héctor Bellerín descreveu, esta quinta-feira, a chegada ao Sporting como um momento de "muita alegria".

O ex-Barcelona chega a Alvalade por empréstimo, defendendo que "ir para o maior clube de Portugal é uma opção muito boa".

PUB

"Vir para o Sporting significa sobretudo muita alegria. Desde o primeiro momento em que recebi a notícia de que estavam interessados tive uma boa intuição e senti uma boa energia. Estou muito contente por estar aqui e tenho muita vontade de desfrutar do futebol", disse o internacional espanhol à Sporting TV,

"Já tinha estado aqui com o Arsenal, há cinco anos, mas quando conheces o Estádio José Alvalade e a cidade, vês como Lisboa respira Sporting... Ainda tenho muito por descobrir sobre o clube, mas venho com muita vontade de envolver-me no que é ser sportinguista e desfrutar junto dos adeptos e da equipa", acrescentou.