Bellerín na porta de saída e perto do Bétis de Sevilha

Lateral direito deve deixar Alvalade e voltar ao futebol espanhol

Héctor Bellerín está na porta de saída de Alvalade. O internacional espanhol, cedido pelo Barcelona no mercado de transferências de janeiro, não deverá prosseguir a carreira nos leões, uma vez que terá em mãos uma proposta para regressar à La Liga.



De acordo com o jornal espanhol AS, Bellerín está a passar férias em Sevilha e deverá reunir-se com dirigentes do Real Bétis, clube que representou em 2021/22 - fez 35 partidas -, então por empréstimo do Arsenal, para discutir os termos de um possível regresso ao conjunto andaluz.

O empréstimo que liga Bellerín ao Sporting acaba no fim da temporada e os leões não terão demonstrado interesse em manter o defesa no plantel para 2023/24. Desde que chegou ao clube verde e branco, em janeiro, o lateral espanhol foi utilizado apenas em sete jogos.