Ben Foster, o "guarda-redes ciclista", pendura as luvas aos 39 anos

Ben Foster, conhecido como "guarda-redes ciclista", anunciou o final da carreira, aos 39 anos. Passou pelo Manchester United, tendo-se despedido dos relvados ao serviço do Watford, do Championship.

O guarda-redes inglês Ben Foster anunciou o fim da carreira como jogador em direto no podcast do canal de Youtube "Ben Foster- The Cycling GK", onde começou a produzir conteúdo em 2020, durante a pandemia do covid-19.

O guardião ficou conhecido por se deslocar para os treinos e alguns jogos de bicicleta, daí a alcunha de "guarda-redes ciclista".

Ao longo da carreira, representou clubes como Stoke City, Manchester United, Birmingham e West Bromich, para além de ter sido internacional pela seleção inglesa em oito ocasiões.

Bem Foster tem como títulos de maior prestígio o campeonato do mundo de clubes e as duas ligas inglesas ganhas ao serviço do Manchester United, para além de três Taças da Liga inglesas vencidas de forma consecutiva (duas ao serviço dos "red devils" e uma pelo Birmingham).

O guardião, de 39 anos, defendia as cores do Watford, clube do segundo escalão do futebol inglês, o Championship.