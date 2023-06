Ben Foster renova com o Wrexham aos 40 anos

Após ter sido convidado a sair da reforma para ajudar o Wrexham a subir à League Two, Ben Foster renovou contrato com o emblema britânico, aos 40 anos.

O Wrexham passou a figurar na atualidade dos amantes de futebol após ter sido comprado pelos atores norte-americanos, Ryan Reynolds e Rob McElhenney, e na temporada passada ter conseguido ascender aos campeonatos profissionais de Inglaterra. Uma das figuras da promoção foi o guarda-redes Ben Foster que, aos 40 anos, renovou contrato por mais uma temporada.

Ben Foster tinha anunciado a reforma em setembro de 2022, mas assinou pelo Wrexham em março deste ano e acabou até por ser decisivo na subida à League Two, quando defendeu um penálti no último minuto na vitória frente ao Notts County.

PUB

"No final da época passada era óbvio que eu estava a gostar de estar no clube. Quis renovar porque senti-me em casa. Nunca gostei tão rápido de um clube de futebol. Quero ganhar a League Two, é tão simples como isso", referiu o guardião.

Assim, o guarda-redes que representou clubes como Manchetser United, Watford ou Birmingham vai continuar a jogar durante mais um ano, para ajudar a continuar o conto de fadas que os adeptos do Wrexham estão a viver.