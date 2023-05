Benavente culpa AF Santarém pela derrota por 60-0 num jogo de futsal

JN Hoje às 14:17 Facebook

Benavente apresenta a sua versão dos factos sobre o jogo de futsal que perdeu por 60-0, garantindo que avisou a AF Santarém que só tinha três jogadores disponíveis.

O jogo de futsal que deu o título distrital ao Mação, depois de uma vitória por 60-0 continua a dar que falar, agora com o Benavente, o clube derrotado, a apresentar a sua versão para se defender e explicar as circunstância do encontro ao qual se apresentou com apenas três jogadores, entre eles um guarda-redes.

Em comunicado, o clube diz que avisou a Associação de Futebol de Santarém (AFS) para as dificuldades em se apresentar com cinco jogadores, tendo mais tarde explicado que tinha apenas três jogadores disponíveis, sem, no entanto, receber qualquer resposta da AF Santarém.

"No dia 5 de maio, o BFCA enviou um email para a AFS comunicando que tinha apenas 3 jogadores disponíveis para o jogo de dia 6 de maio. O BFCA nunca obteve resposta a este email. O BFCA apresentou-se ao jogo com os 3 jogadores como tinha sido comunicado à AFS, sendo que no decorrer do jogo o treinador dirigiu-se à equipa de arbitragem solicitando que a outra equipa jogasse apenas com 3 jogadores. Tal facto foi negado pela equipa de arbitragem alegando que não tinham poder para o fazer ficando essa decisão ao critério da equipa adversária", lê-se na nota.

O Benavente adianta que "irá decorrer um inquérito acerca do resultado do jogo".

"Muita coisa tem sido dita nas redes sociais e na comunicação social mas nem tudo corresponde à verdade. Muito obrigado aos 3 atletas que compareceram ao jogo e que passaram por esta difícil situação que foi presenciada no pavilhão pelo vice-presidente da AFS, o sr. Jorge Heleno, que assistiu a parte do jogo e que deixou que este decorresse normalmente", lamenta.