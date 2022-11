Águias puxam dos galões e mantêm-se seguras no topo

João Mário e Gonçalo Ramos, este último autor de um bis, foram os marcadores dos golos da vitória por 3-1. Minhotos ainda empataram, mas os encarnados mostraram-se superiores

As águias já tiveram partidas mais inspiradas, sobretudo pelo que demonstraram no primeiro período, mas foi mais do que suficiente para derrotarem um conjunto minhoto que ainda sonhou e teve ambição ofensiva, mas não mostrou pernas, no fim, para garantir um resultado positivo.

Com o seu onze de gala, o Benfica entrou bem, marcou cedo através de João Mário, de penálti, mas, pouco depois, o empate por Fran Navarro, também num castigo máximo, intranquilizou os encarnados que erraram muitos passes no meio-campo e sobretudo no último terço. Durante um largo período não criaram oportunidades claras para bater Kriticiuk.