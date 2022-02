Benfica: "A arruaça e o desrespeito ainda compensam"

JN Hoje às 15:02 Facebook

Através da "Benfica News", o clube da Luz visou jogadores dos rivais, que "teimam em chafurdar na lama continuada e impunemente, para serem mais beneficiados pela arbitragem".

No rescaldo de mais uma jornada, o Benfica acusou F. C. Porto e Sporting de estarem a beneficiar de "comportamentos reprováveis" dos respetivos jogadores.

"No futebol português, a arruaça e o desrespeito ainda compensam e pagam dividendos. Tanto no jogo do F. C. Porto como no do Sporting nesta jornada assistimos a comportamentos reprováveis de jogadores de ambos os clubes, beneficiando estes, de parte dos árbitros, de uma margem de tolerância inimaginável para quem constata, semana após semana, o zelo com que os nossos jogadores e equipa técnica são impedidos de se manifestarem", lê-se na "Benfica News", publicada esta segunda-feira.

"Não é preciso recuar muito no tempo para encontrarmos exemplos: alguém do Benfica no banco levantar-se e dizer "isto é queimar tempo" resultou em expulsão, ou o amarelo a Vertonghen, capitão na partida, por se dirigir ao árbitro após o incompreensível lance anulado que nos impediu de chegar à vantagem ante o Gil Vicente", acrescenta a nota.

Neste sentido, as águias consideram que não estão a ser respeitadas e ameaçam com mudanças na postura.

"O Benfica tem procurado contribuir para o melhor ambiente possível no futebol português, sem que lhe seja retribuído o devido respeito, enquanto outros teimam em chafurdar na lama continuada e impunemente, para mais beneficiados pela arbitragem, o que nos obriga a repensar a postura que deveremos adotar".