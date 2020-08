Benfica à espera de Cavani e Zlobin a caminho do Famalicão

JN Hoje às 21:18 Facebook

Afinal, o "dossiê Cavani" ainda não foi colocado de lado. Rui Costa, administrador da SAD do Benfica confirmou que os encarnados fizeram uma proposta pelo avançado uruguaio e que aguardam uma resposta por parte do mesmo. Ainda por Portugal, Gil Vicente, Santa Clara e Vitória de Setúbal continuam a mostrar-se ativos no mercado.

Benfica: Um dia depois dos rumores que colocavam Cavani fora da rota da Luz, Rui Costa esclareceu a situação relativamente à jà extensa negociação com o ex-avançado do PSG:. "O Cavani está na lista dos maiores atacantes do mundo. É verdade que o Benfica fez uma proposta, agora estamos à espera da resposta dele. Não posso falar mais do que isso", afirmou à margem de uma conferência de imprensa virtual da UEFA, sobre a final da Liga dos Campeões. Portanto, tendo em conta as palavras do administrador da SAD benfiquista, resta esperar por novos detalhes. A transferência para a Luz depende, agora, de Cavani.



Famalicão: Sem revelar valores, o Famalicão anunciou a contratação de Ivan Zlobin, que assinou um contrato válido por cinco temporadas. "Estou ansioso para iniciar a nova temporada. O projeto apresentado pelo Futebol Clube de Famalicão foi muito interessante e, como tal, sinto-me preparado para ajudar o clube a atingir os seus objetivos", referiu o guardião russo, que nas últimas cinco temporadas representou o Benfica.

Gil Vicente: Miullen é o mais recente reforço do Gil Vicente. O avançado brasileiro, de 22 anos, formado no Corinthians, chega proveniente do clube brasileiro Londrina, e assinou um contrato válido até 2022.



Santa Clara: Bruno Lamas foi novamente cedido ao Korfakkan Sports, dos Emirados Árabes Unidos. "A Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o Korfakkan Sports & Cultural Club para a renovação da cedência do passe, a título temporário, do atleta Bruno José Pavani Lamas até 30 de Junho de 2021", informou o emblema açoriano, em comunicado.

Vitória de Setúbal: Derick Poloni é o mais recente reforço dos sadinos. O lateral esquerdo deixa, assim, o Leixões, onde atuou nas últimas três temporadas, sendo que o Vitória de Setúbal não revelou a duração do contrato.

Arsenal: Freddie Ljungberg deixou o Arsenal. O sueco, que chegou mesmo a orientar a equipa principal após a saída de Emery e antes da chegada de Arteta, que é o atual treinador dos londrinos, explicou que este é um passo essencial para evoluir na carreira como treinador.

Barcelona: Parece que Luis Suárez não gostou de não ter sido incluído na lista de indispensáveis apresentada pelo presidente do Barcelona, a meio da semana. O avançado uruguaio pediu sinceridade e respeito pela história que construiu na equipa catalã. "Falam-se de alguns nomes que o presidente deu, de mudanças que podem acontecer, mas ninguém me disse que queriam prescindir de mim. Se for este o desejo do clube, é bom que o responsável por essa escolha fale diretamente comigo. Estou há seis anos no Barça, tempo suficiente para que me digam o que pensam. É melhor assim do que andar a dizer-se que eu sou um dos que querem que saiam" começou por dizer. "Eu também quero o melhor para o clube e a minha ideia é continuar, mas se acham que sou prescindível não vejo qualquer inconveniente em falar com as pessoas que decidem", referiu.