Benfica à espera de propostas por Pizzi

Médio do Benfica poderá dar um novo rumo à carreira no final da época. Jogador, de 31 anos, está recetivo a uma experiência no estrangeiro.

Segundo apurou o JN, durante o verão do ano passado havia abertura da parte do Benfica e do jogador para que a saída da Luz fosse uma realidade. Essa vontade, passados estes meses todos, mantém-se inalterada.

No entanto, os encarnados ainda não receberam qualquer proposta para concretizar a transferência. Durante o defeso, as águias queriam 20 milhões de euros por Pizzi, de 31 anos, e o Mónaco chegou a ser um possível destino, mas o cenário nunca se concretizou.

Pizzi tem ligação às águias até 2023 e sente que tem pela frente uma das últimas oportunidades para fazer um grande contrato e jogar num clube estrangeiro. O médio português tem no currículo uma passagem discreta pelo futebol espanhol, onde alinhou no Atlético de Madrid, Corunha e Espanhol. Foi no Benfica, graças a Jorge Jesus, que cresceu e se tornou num jogador muito importante na mecânica coletiva da equipa.