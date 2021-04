Benfica a um triunfo do título pode festejar na Páscoa

JN/Agências Hoje às 19:47 Facebook

O Benfica está a uma vitória de ganhar o título nacional de voleibol após ter ganho esta sexta-feira, nos Açores, ao Fonte Bastardo, por 3-0, no segundo jogo da final do play-off, e pode festejar já no dia de Páscoa.

As águias, que terminou na primeira posição a fase regular, impôs-se ao Fonte Bastardo, que venceu a Série dos Primeiros, pelos parciais de 25-19, 25-17 e 25-20.

Depois de vencer a primeira partida em Lisboa e a segunda nos Açores, os benfiquistas estão a uma vitória do título, numa competição disputada à melhor de cinco partidas.

O terceiro jogo está marcado para domingo, dia de Páscoa, pelas 18 horas, também será disputado nos Açores.