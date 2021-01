JN Hoje às 17:47 Facebook

Águias perdem pontos pela terceira vez no campeonato e atrasam-se mais em relação ao líder Sporting. Equipa de Jorge Jesus está a quatro pontos do primeiro lugar.

O Benfica deixou dois pontos nos Açores e está agora quatro pontos atrás do Sporting, o líder do campeonato.

Esta segunda-feira, no jogo que não se realizou ontem devido ao mau tempo, a equipa de Jorge Jesus só empatou com o Santa Clara (1-1) e agora está em igualdade pontual com o F. C. Porto no segundo lugar.

Darwin ainda deu vantagem às águias, ao concluir uma boa jogada de Waldschmidt, ainda na primeira parte, mas Fábio Cardoso, central, curiosamente, formado no Benfica, restabeleceu a igualdade, aos 60 minutos.

Apesar de ainda ter meia hora para conseguir a vitória, os benfiquistas não foram capazes de desfazer a igualdade e perderam pontos pela terceira vez no campeonato (nove vitórias, um empate e duas derrotas).