Sporting vence Benfica e conquista Taça da Liga

O Sporting venceu (2-1), este sábado, em Leiria, o Benfica e conquistou a Taça da Liga pela quarta vez. Everton, Gonçalo Inácio e Sarabia marcaram os golos do encontro.

Os encarnados foram os primeiros a festejar. Everton inaugurou o marcador aos 26 minutos, depois de uma boa assistência de Grimaldo. O extremo brasileiro tirou Neto da frente e rematou sem hipótese de defesa para Adán.

No arranque da segunda parte, Gonçalo Inácio empatou o marcador, após um pontapé de canto de Sarabia. Ao minuto 78, foi a vez do espanhol fazer a festa. Porro, que entrou na segunda parte, levou a melhor sobre a defesa benfiquista e fez um passe longo para Sarabia, que selou a reviravolta.

No ranking da prova, os leões, que já tinham vencido em 2017/18, 2018/19, e 2020/21 e perdido as finais de 2007/08 e 2008/09, sempre nos penáltis, destacam-se no segundo lugar, com quatro cetros, agora a apenas três do Benfica, que lidera com sete.

Veja os golos e os casos: