Benfica vence Vitória de Guimarães na Luz. Veja os golos

O Benfica venceu (3-0), este domingo, no Estádio da Luz, o Vitória de Guimarães em jogo da 24.ª jornada da Liga. Gonçalo Ramos e Darwin, com um bis, marcaram os golos.

Os encarnados inauguraram o marcador aos 23 minutos por Gonçalo Ramos, após um cruzamento de Gilberto. Ainda na primeira parte, após novo cruzamento de Gilberto, Darwin, de cabeça ampliou a vantagem dos encarnados.

Na segunda metade, o avançado uruguaio bisou, de grande penalidade, e fechou a contagem. O jogo ficou ainda marcado pelas lágrimas de Yaremchuk: o jogador ucraniano entrou na segunda parte e emocionou-se depois deter recebido a braçadeira de capitão de Vertonghen e uma ovação dos adeptos.

Com este resultado, o Benfica, que regressou às vitórias na Liga após o empate no terreno do Boavista (2-2), segue no terceiro lugar, com 54 pontos, a quatro do campeão Sporting e a nove do líder F. C. Porto, que este domingo recebe o Gil Vicente, enquanto o Vitória de Guimarães, que somou o terceiro desaire seguido, segue no sexto lugar, com 30 pontos.

