Benfica tem três lesionados num treino com 15 mil nas bancadas

Luís Antunes Hoje às 17:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Estádio da Luz regista uma boa moldura de adeptos que anseiam ver os craques no dia de Ano Novo.

O Benfica abriu o primeiro treino do ano aos adeptos e a afluência ao estádio da Luz está a surpreender com a presença de 15 mil adeptos nas bancadas. De acordo com informação oficial, os encarnados têm três jogadores lesionados. Jardel padece de um problema muscular, Jota tem um estiramento na coxa direita e Zivkovic uma infeção respiratória, apesar destes dois últimos estarem a correr no relvado.

Para já, Rafa e André Almeida correm com o restante plantel, apesar de não fazerem parte das opções de Bruno Lage por se encontrarem entregues ao departamento clínico.

O primeiro anel do recinto está praticamente lotado para os adeptos verem de perto os craques das águias.

No sábado, o Benfica joga frente ao Vitória de Guimarães, no Estádio D. Afonso Henriques.