Benfica abre campeonato com goleada sobre o F. C. Porto

JN/Agências Hoje às 18:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica venceu, este sábado, o F. C. Porto, por 7-3, na primeira jornada do Campeonato Nacional de hóquei em patins, num encontro totalmente dominado pelas águias.

A equipa treinada por Alejandro Dominguez colocou-se em vantagem aos seis minutos, por Valter Neves, e Gonçalo Pinto fez o segundo e terceiro golos da tarde no pavilhão da Luz. Xavi Barroso conseguiu reduzir para o F. C. Porto, mas, antes do intervalo, Lucas Ordoñez recolocou a diferença no marcador em três golos, ao fazer o 4-1.

No começo do segundo tempo, Nicolia também colocou o nome na lista de marcadores e, depois, foi Ordoñez a bisar, ao fazer o 6-1. O 7-1 chegou na marcação de uma grande penalidade, que Nicolia não desperdiçou, e o melhor que o F. C. Porto conseguiu foi chegar ao 7-3, com golos de Gonçalo Alves e o 'bis' de Xavi Barroso.

O Benfica entrou melhor em campo e nos primeiros instantes Valter Neves, Nicolia e Diogo Rafael testaram os reflexos de Malián. Sem surpresa, os encarnados adiantaram-se no marcador aos seis, pelo capitão Valter Neves. Nicolia recuperou uma bola na tabela final, assistiu o capitão encarnado no miolo da área e este disparou, sem oposição, para o 1-0.

Poka podia ter empatado para o F. C. Porto no minuto seguinte, mas Pedro Henriques desviou para o poste a bola que levava selo de golo. O guarda-redes das águias foi uma muralha quase intransponível na primeira parte e foi em cima dessa segurança na defesa que o Benfica partiu para um resultado mais confortável.

Aos 18 minutos, Gonçalo Pinto fez o 2-0, ao aparecer de forma oportuna na cara de Malián, a desviar um passe soberbo de Diogo Rafael, e, dois minutos depois, bisou, reeditando a parceria com o Rafael. O internacional português entrou pela defesa portista, arrastou tudo e todos, e, quando os adversários já antecipavam o remate, o jogador do Benfica assistiu Gonçalo Pinto, que, livre de marcação, fez um golo fácil.

Apesar de parecer perdido no terreno, o F. C. Porto conseguiu mesmo reduzir a desvantagem, através de um remate de Xavi Barroso. O espanhol apostou num remate do meio campo para surpreender Pedro Henriques e não deu hipótese ao guarda-redes das águias, reduzindo para 3-1.

Contudo, o carrossel do Benfica manteve-se e, em mais um lance em que o Benfica apareceu em vantagem numérica na cara de Malián, Ordoñez fez o 4-1. O argentino recebeu de Nicolia na sequência de um contra-ataque, atirou forte à barra e, na recarga, perante o desamparado Malián, faturou o 4-1.

Tal como na primeira, o Benfica entrou na segunda parte a pressionar os azuis e brancos e Nicolia, aos 28 minutos, ampliou para 5-1, com um remate cruzado. Os anfitriões dominavam a seu belo prazer e, ao minuto 36, chegou o momento do jogo: Lucas Ordoñez partiu sozinho para a baliza portista, a meio da viagem levantou a bola e, com um remate a meia altura, bateu Malián pela sexta vez.

A estreia no campeonato foi mesmo uma tarde para esquecer para o F. C. Porto, que aos 38 minutos viu Gonçalo Alves desperdiçar um livre direto. O avançado permitiu a defesa a Pedro Henriques na primeira tentativa e, na recarga, embora já pressionado pela defesa 'encarnada', voltou a falhar o objetivo de reduzir a desvantagem para os dragões.

Nicolia, na baliza contrária, não imitou o internacional português e, na conversão do livre direto, a castigar a 10.ª falta portista, fez o 'bis' na Luz, colocando o resultado em 7-1.

O Benfica serenou então o seu jogo e foi altura de o F. C. Porto reagir: um tento de Gonçalo Alves e outro de Xavi Barroso ofereceram o 7-3 aos portistas, que assim deixaram uma imagem mais 'colorida' na visita ao Pavilhão da Luz.

Ficha de jogo:

Jogo no Pavilhão N.º 1 do Estádio da Luz, em Lisboa.

Benfica - F. C. Porto, 7-3.

Ao intervalo: 4-1.

Marcadores: Valter Neves, 7 minutos; Gonçalo Pinto, 18; Gonçalo Pinto, 20; Xavier Barroso, 23; Lucas Ordoñez, 24; Nicolia, 28; Lucas Ordoñez, 36; Nicolia, 43; Gonçalo Alves, 44; Xavier Barroso, 47.

Sob arbitragem de Rui Torres e Carlos Correia, as equipas alinharam:

Benfica: Pedro Henriques, Valter Neves, Diogo Rafael, Carlos Nicolia e Lucas Ordonês. Jogaram ainda Eduard Lamas, Gonçalo Pinto, Sergi Aragonés e Danilo Rampulla.

Treinador: Alejandro Dominguez.

F. C. Porto: Xavier Malián, Rafa, Poka, Reinaldo García e Gonçalo Alves. Jogaram ainda Giulio Cocco, Ezequiel Mena e Xavier Barroso.

Treinador: Guillen Cabestany.

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Carlos Nicolia (9), Guillen Cabestany (20) e Valter Neves (25).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.