Benfica aceitou exigências do Almería e Darwin está fechado

Clube da Luz assume encargo financeiro da antecipação das duas primeiras tranches do negócio.

Benfica e Almería chegaram, finalmente, a um entendimento definitivo em relação à transferência de Darwin Nuñez para a Luz.

A divergência centra-se na assunção dos custos financeiros da operação que obrigavam o Almería a pagar 20% da mais-valia do negócio ao Peñarol, o primeiro clube do jogador, sem ter recebido qualquer verba do Benfica. Isto porque o clube da Luz só vai começar a pagar o avançado a partir de agosto de 2021.

A partes acordaram então que os encarnados suportam os encargos financeiros dos pagamentos das duas primeiras tranches da transferência de Darwin Nuñez. Este montante resume-se a cerca de 600 mil euros.