Benfica adia apresentação de Darwin Nuñez em dia muito movimentado

O Benfica adiou em cima da hora a apresentação oficial do uruguaio Darwin Nuñez, num dia de mercado de transferências muito movimentado em Portugal. O Marítimo esteve bastante ativo com o anúncio de três reforços.

Benfica: A apresentação oficial do uruguaio Darwin Nuñez foi adiada devido a um atraso nos exames médicos realizados no hospital. O avançado, proveniente do Almería, da 2.ª Liga espanhola, irá custar cerca de 24 milhões de euros, tornando-se na compra mais cara de sempre do futebol português. O jogador, de 21 anos, vai assinar contrato por cinco temporadas e vai ganhar 1,4 milhões de euros líquidos anuais.

Sporting: O extremo Geny Catamo, de 19 anos, já internacional pela seleção principal de Moçambique, que participou no estágio de preparação da nova época dos leões, assinou contrato profissional. "O Sporting Clube de Portugal assinou esta quinta-feira contrato profissional com Geny Catamo, futebolista de 19 anos. No Sporting CP desde 2019/2020, tendo representado a equipa sub-19 por empréstimo do Amora FC, o internacional pela seleção principal de Moçambique integrou o plantel orientado por Rúben Amorim no estágio que decorreu no Algarve durante a última semana", assinalou o clube no site oficial.

Famalicão: O lateral direito Daniel Morer (ex-Barcelona) assinou contrato para as próximas cinco épocas. O jogador, de 22 anos, cumpriu mais de dez temporadas nas equipas de formação do emblema catalão e ajudou o clube a vencer a Youth League na temporada 2017/18, tendo ainda sido convocado para jogos da equipa principal no campeonato espanhol e na Liga dos Campeões. "Sinto-me entusiasmado por iniciar um novo ciclo na minha carreira. Depois de vários anos no FC Barcelona, chegou a hora de abraçar um desafio novo, num clube que se está a notabilizar pelo facto de praticar um bom futebol e valorizar jovens jogadores", referiu Daniel Morrer, ao site oficial do Famalicão.

Marítimo: Os brasileiros Caio Secco e Diego Gomes assinaram contrato com os verde-rubro. O guarda-redes Caio Secco vinculou-se até 2020/21, proveniente do Feirense, pelo qual disputou 85 jogos nas últimas três temporadas. O novo reforço do Marítimo, de 29 anos, junta-se ao restante grupo em Lousada, onde a formação liderada por Lito Vidigal se encontra em estágio até quarta-feira.

Já o médio Diego Gomes, 26 anos, assinou até ao final desta temporada 2020/21. O futebolista que fez toda a formação em São Paulo, no Santos, representou na época transata o Clube Esportivo Aimoré, e é ao serviço dos insulares que se vai estrear no futebol europeu.

Também o médio nigeriano Sadiq Abdulfatai, de 19 anos, foi apresentado como reforço dos insulares. "Estou muito feliz. Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram envolvidas para que este momento se concretizasse. Estou muito contente", referiu o jogador em declarações ao site oficial do clube.

Moreirense: O guarda-redes Miguel Oliveira, de 26 anos, reforça o clube de Moreira de Cónegos, tendo assinado um contrato válido até ao final da época 2021/22. O guardião vinculou-se ao Moreirense a título definitivo, após uma ligação de 15 anos ao vizinho Vitória de Guimarães, clube no qual cumpriu toda a formação e representou a equipa B em 144 jogos, a maior parte na LigaPro.

Portimonense: O extremo brasileiro Júlio César foi apresentado pelos algarvios e afirmou estar a cumprir um sonho de carreira. "É um sonho poder jogar na Europa. Foi a primeira oportunidade de sair do Brasil e vir para um clube europeu. A primeira impressão é a melhor possível: todos me receberam bem, encontrei uma estrutura excelente e estou muito feliz", disse. Júlio César, 26 anos, ex-Atlético Goianiense, apresentou-se aos adeptos do Portimonense como um extremo rápido e desequilibrador, que gosta de servir os seus companheiros.

Nacional: O médio madeirense Jota rescindiu o contrato que o ligava aos insulares até ao final da temporada 2020/21. O jogador de 27 anos, formado no Nacional, clube que sempre representou, à exceção dos empréstimos ao União da Madeira e ao Atlético, ambos na temporada de 2014/2015, termina assim uma longa ligação com o clube madeirense para reforçar o Leixões, da LigaPro.

Farense: O lateral-esquerdo Abner, de 24 anos, internacional sub-20 pelo Brasil que já passou pelo Estoril, é o 11.º reforço dos algarvios para a temporada de regresso à Liga, tendo assinado contrato de três épocas. "A Sporting Clube Farense - Algarve Futebol S.A.D. comunica que chegou a acordo com o PSTC - Paraná Soccer Technical Center para a transferência a título definitivo do atleta Abner Almeida. O contrato celebrado tem a duração de três épocas desportivas", anunciou o emblema de Faro no site oficial.

Leicester: O belga Timothy Castagne, proveniente dos italianos do Atalanta, assinou contrato para as próximas cinco épocas. Internacional por sete vezes, Castagne, de 24 anos, lateral que pode jogar quer à direita quer à esquerda, foi transferido em 2017 dos belgas do Genk, onde esteve durante três anos, para a Atalanta, que ajudou a qualificar para a Liga dos Campeões Europeus pela primeira vez na história.