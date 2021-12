Benfica admite repetir jogo com a B-SAD mas não se fica

Rui Farinha Hoje às 19:50 Facebook

Os encarnados estão disponíveis para repetir o jogo com o Belenenses SAD, em que os azuis alinharam com apenas nove elementos devido a um surto de covid-19, mas mostram-se contra a hipótese de serem forçados a fazê-lo sob o efeito da retroatividade de uma norma, que, tudo indica, vai ser aprovada em Assembleia-Geral Extraordinária da Liga, na terça-feira.

Após o duelo, no Jamor, que foi disputado em 27 de novembro, o organismo entendeu criar uma nova regulamentação que obriga as equipas a ter um mínimo de 13 jogadores (incluindo um guarda-redes) com o objetivo de disputar uma partida. No entanto, a Belenenses SAD deseja que a mudança permita também retroatividade, ou seja, que os jogos disputados no passado, que não tenham respeitado a nova norma, sejam repetidos. Várias fontes no Benfica, ouvidos pelo JN, garantem que a medida de retroatividade, na hipótese de ser aprovada, é inconstitucional e pode colocar em causa a legalidade do presente campeonato.

Neste momento, o clube tem vários pareceres jurídicos em mão e todos alertam que a alínea desejada pela SAD azul, liderada por Rui Pedro Soares, não tem capacidade de se tornal legal. As águias admitem repetir a partida mas de acordo com um cenário diferente, como, por exemplo, a decisão do Conselho de Disciplina. A nova norma vai a votos na terça-feira, pelos clubes, numa Assembleia-Geral Extraordinária.