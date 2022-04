Benfica alega irregularidades e protesta jogo com o Sporting

JN/Agências Hoje às 21:20 Facebook

O Benfica informou, este domingo, ter protestado o jogo de sábado com o Sporting na Liga (32-32), exigindo a impugnação da partida face a "condições irregulares" no terreno de jogo.

"(...) As imagens televisivas demonstram de forma cabal, o Sporting obteve a vantagem de 31-30 quando os seguranças estavam em pleno recinto de jogo a tentar recolocar a rede que tinha sido puxada pelos adeptos que estavam atrás da baliza", argumenta o Benfica.

O clube encarnado assinala que este cenário se enquadra no artigo número 66 dos regulamentos, em matéria de protesto dos jogos, em que "os clubes podem impugnar a validade de uma partida face às condições irregulares da área de competição".

Na mesma nota, o Benfica diz que antes desta situação, o jogo no Pavilhão João Rocha já tinha sido interrompido devido ao lançamento de água em direção do guarda-redes Gustavo Capdeville.

Os 'encarnados' referem que a falta de condições no pavilhão é recorrente e que irão até às últimas consequências "para que todas as autoridades envolvidas na organização das várias competições assumam as suas responsabilidades e coloquem um ponto final nas situações".

O Sporting lidera o campeonato de andebol, com 69 pontos, seguido de F. C. Porto, com 67, e de Benfica, com 63, ambos com menos um jogo.