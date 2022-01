Benfica: almofada de qualidade com selo "made in" Seixal

Luís Antunes Hoje às 11:14 Facebook

Num momento particularmente difícil para a equipa principal do Benfica, e de perspetiva de renovação a médio prazo, há sinais de esperança com jogadores de valor "made in" Seixal para suprir algumas das lacunas bem evidentes nas águias, que as compras de circunstância não resolveram, tendo, em alguns casos, até agravado o problema.

Médios, avançados e defesas estão na calha como reserva para uma renovação gradual do plantel, ao longo dos próximos anos. O setor intermediário será, à partida, privilegiado e com mais recursos, bem como a frente ofensiva. As soluções para a defesa e baliza parecem ser mais escassas, embora sempre num universo com amplitude para validar recursos com o selo da formação e ultrapassar dúvidas na formação principal das águias.