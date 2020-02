Benfica alvo de processo disciplinar por pedir árbitros estrangeiros

JN Hoje às 19:43 Facebook

O Conselho de Disciplina da FPF instaurou um processo disciplinar ao Benfica. Em causa está uma newsletter dos encarnados, depois do clássico com o F. C. Porto, no Estádio do Dragão.

O Benfica foi, esta quarta-feira, alvo de um processo disciplinar por parte do Conselho de Disciplina, que resulta de uma denúncia da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF). Em causa, está a newsletter do clube da Luz publicada depois do clássico no Dragão com o F. C. Porto, que os encarnados perderam por 3-2.

Na mesma nota, além de terem apontado erros em que acreditam terem sido desfavorecidos e deixado duras críticas à arbitragem - afirmaram mesmo que a "verdade desportiva foi claramente desvirtuada" -, os encarnados pediram também que fossem nomeados árbitros internacionais para os encontros entre o Benfica e o F. C. Porto.

Na sequência desta nota, a APAF apresentou uma denúncia junto do Conselho de Disciplina que, depois de analisar o conteúdo da publicação, decidiu abrir um processo disciplinar. O processo já foi enviado para a Comissão de Instrutores da Liga, que vai fazer a instrução do processo, antes de devolver o mesmo ao Conselho de Disciplina para ser tomada uma decisão.