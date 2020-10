Benfica antecipa eleições para 28 de outubro

JN Hoje às 16:44 Facebook

As eleições para a presidência do Benfica para o quadriénio de 2020/2024 foram antecipadas, após a reunião do presidente da Mesa da Assembleia Geral com os candidatos.

""A Mesa da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica, reunida hoje com representantes das quatro listas candidatas às eleições dos órgãos sociais do Sport Lisboa e Benfica, comunicou-lhes a decisão de antecipar e convocar o ato eleitoral para o próximo dia 28 de outubro de 2020, quarta-feira, nos termos e condições previstos na convocatória anteriormente publicada, designadamente quanto a horários e locais de voto", informou o clube em comunicado publicado no site oficial.

O ato eleitoral estava inicialmente agendando para o dia 30 de outubro, mas na quinta-feira, após o Conselho de Ministros ter decretado a proibição de se circular entre concelhos, de 30 de outubro a 3 de novembro, o cube teve de encontrar uma nova data.

Virgílio Duque, que preside à Mesa da Assembleia Geral, esteve esta sexta-feira reunido com os representantes das quatro listas e foi estabelecido o dia 28 de outubro para a realização das eleições.