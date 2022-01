Benfica anuncia acordo para a cedência de Conti ao América-MG

JN Hoje às 14:34 Facebook

Twitter

Partilhar

A SAD das águias anunciou nesta quinta-feira que "chegou a acordo com o América-MG, do Brasil, para a transferência, em regime de empréstimo, do futebolista Germán Conti." O contrato acordado é válido até final deste ano.

O defesa central argentino já esteve no futebol brasileiro no ano passado, então cedido ao Bahia, clube onde disputou 45 jogos e apontou um golo. Ainda na situação de jogador dos encarnados, Conti passou também pelo Atlas, do México.

Germán Conti, 27 anos de idade, ingressou no Benfica na temporada 2018/19, mas acumulou somente dez jogos, com um golo marcado.