O Benfica anunciou este sábado a convocatória de uma Assembleia-Geral Ordinária para o próximo dia 8 de junho, com objetivo de discutir e aprovar ou rejeitar o orçamento para a época 2022/23.

A reunião magna terá lugar no Parque Desportivo do Benfica, no Pavilhão n.º 2, a partir das 20.30 horas.

Os sócios que quiserem marcar presença na Assembleia-Geral terão de ter a quota de abril em dia.