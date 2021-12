Benfica anuncia convocados para o clássico com o F. C. Porto

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 15:43 Facebook

O Benfica anunciou esta quarta-feira a primeira convocatória de Nélson Veríssimo pela equipa principal esta temporada.

Guarda-redes: Helton e Odysseas;

Defesas: Tomás Araújo, Ferro, Morato, Gilberto, André Almeida, Valentino, Gil Dias, Vertonghen e Diogo Gonçalves;

Médios: Paulo Bernardo, Pizzi, João Mário, Everton, Julian Weigl, Adel Taarabt, Meïte, Rafa e Gedson Fernandes;

Avançados: Gonçalo Ramos, Yaremchuk e Seferovic

O Benfica desloca-se esta quinta-feira ao Estádio do Dragão, para defrontar às 21 horas o F. C. Porto, em jogo da 16.ª jornada do campeonato.