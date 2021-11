Benfica anuncia lesões de Rafa, Darwin e João Mário

JN Hoje às 18:28 Facebook

Clube da Luz anunciou, em forma de comunicado, que, além de Lucas Veríssimo, também Darwin Núñez, João Mário e Rafa Silva passam a constar no boletim clínico.

Rafa, que figurou entre os convocados de Fernando Santos para o duplo compromisso da Seleção Nacional, junta-se a Lucas Veríssimo, Darwin e João Mário. Todas as lesões ocorreram no jogo de domingo, frente ao Braga, que acabou com uma goleada por 6-1.

O avançado luso está a contas com uma "lesão muscular na coxa direita", enquanto Darwin sofreu uma "tendinopatia do rotuliano à direita" e João Mário tem pela frente uma "contusão lombar à direita".