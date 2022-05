Benfica anuncia liquidação de empréstimo de 40 milhões de euros

Luís Antunes Hoje às 19:53 Facebook

O clube da Luz informou, esta sexta-feira, a liquidação do empréstimo "Obrigações Benfica SAD 2019/2022" de 40 milhões de euros, mais juros de 750 mil euros, a partir de 20 de maio. Um reembolso com capitais próprios e antes de um novo lançamento com o objetivo da mesma importância a decorrer entre 16 a 27 de maio.

Num comunicado, as águias informam o pagamento daquele valor a partir de 20 de maio, mais juros calculados na ordem dos 750 mil euros.

Recorde-se que os encarnados lançaram um novo empréstimo com um encaixe semelhante (40 milhões de euros) e que poderá ser subscrito entre 16 e 27 do presente mês.

A operação, "Obrigações Benfica SAD 2022-2025", terá uma taxa de juro fixa de 4,60% ano (taxa anual nominal bruta, sujeita ao regime fiscal em vigor).