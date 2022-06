Benfica anuncia plano da pré-época

JN Hoje às 12:03 Facebook

Clube da Luz com estágio em Inglaterra e quatro jogos particulares já agendados, incluindo o de apresentação diante do Newcastle, na Eusébio Cup.

O Benfica anunciou o plano para a pré-época, que inclui o regresso da Eusébio Cup, depois de um interregno de quatro anos. O Newcastle irá ser o adversário das águias, a 26 de julho, numa partida que servirá de apresentação aos sócios e adeptos benfiquistas, no Estádio da Luz.

As águias confirmaram ainda um estágio em Inglaterra entre os dias 8 a 14 de julho, no St. George's Park, e mais três jogos de preparação: com o Nice (dia 15), com o Fulham (dia 17) e com o Athletic Bilbau (dia 22). Os dois primeiros decorrerão no Algarve e o terceiro ainda não tem local definido.

A equipa de Roger Schmidt arranca a pré-temporada a 27 de junho, no centro de treinos do Seixal, onde trabalhará durante 10 dias, antes da partida para o estágio em Inglaterra. O primeiro jogo oficial será a 2 ou 3 de agosto, a contar para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Champions, ainda sem adversário conhecido.