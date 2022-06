Benfica anuncia princípio de acordo para transferência de Darwin

JN Hoje às 00:52 Facebook

A Benfica SAD anunciou, ao início da madrugada desta segunda-feira, um princípio de acordo para transferência de Darwin para o Liverpool.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o Liverpool FC para a alienação da totalidade dos direitos do jogador Darwin Nuñez, pelo montante de € 75.000.000 (setenta e cinco milhões de euros)", pode ler-se num comunicado das águas.

O acordo, dependente da celebração de contrato de trabalho desportivo do jogador com o clube inglês, "prevê o pagamento de uma remuneração variável", pelo que o montante global da alienação poderá atingir os cem milhões de euros, acrescenta a nota.