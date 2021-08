Benfica apanha Bayern, Barcelona e Dínamo Kiev

JN Hoje às 18:02 Facebook

Twitter

Partilhar

As águias ficaram no Grupo E da fase de grupos da Liga dos Campeões juntamente com os alemães do Bayern de Munique, os espanhóis do Barcelona e os ucranianos do Dínamo Kiev.

As águias terão de medir forças com o campeão alemão e com o terceiro classificado da Liga espanhola, que esta época perdeu a peça mais importante, o argentino Lionel Messi, bem como o campeão russo.

Bayern Munique e Barcelona contam no palmarés com seis e cinco Champions, respetivamente, enquanto a formação da Luz conquistaram duas.

A fase de grupos realiza-se a 14 e 15 de setembro (primeira jornada), 28 e 29 de setembro (segunda), 19 e 20 de outubro (terceira), 2 e 3 de novembro (quarta), 23 e 24 de novembro (quinta) e 7 e 8 de dezembro (sexta e última).