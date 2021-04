Benfica apela à celeridade das autoridades sobre acontecimentos em Moreira de Cónegos

JN/Agências Hoje às 14:46 Facebook

O Benfica pediu esta terça-feira celeridade às "autoridades públicas e às instâncias desportivas" relativamente aos acontecimentos após o jogo entre o Moreirense e o ​​​​​​​F. C. Porto, da 29.ª jornada da I Liga, considerando que não dignificam o futebol português.

"Os acontecimentos presenciados por todo o país em Moreira de Cónegos, após o apito final entre Moreirense-F. C. Porto, são a face mais visível de uma cultura desportiva que se repudia e tem de ser exemplarmente punida", refere o Benfica na sua newsletter.

Após o encontro da 29.ª jornada da I Liga, que terminou empatado 1-1, o treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, dirigiu-se ao árbitro Hugo Miguel e acabou por ser expulso.

Mais tarde, um jornalista da TVI foi agredido nas imediações do estádio do Moreirense, de acordo com imagens transmitidas pelo próprio canal de televisão.

O atual terceiro classificado da I Liga salienta que "intimidações, insultos, arruaças e agressões não dignificam o futebol português", explicando que estes acontecimentos não contribuem para a sua promoção.

"O Sport Lisboa e Benfica apela às autoridades públicas e às instâncias desportivas, Federação e Liga, que atuem de forma célere sobre os responsáveis por estes atos por forma a que estes comportamentos não voltem a ter lugar em Portugal", concluem os 'encarnados'.