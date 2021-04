Benfica: "Apelamos às equipas de arbitragem para que sejam menos permissivas"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 14:43 Facebook

Depois da derrota diante do Gil Vicente, na Luz, o clube encarnado deixou um "alerta" sobre o "antijogo" e garantiu que as águias vão dar uma boa resposta já na próxima jornada.

Depois de Jorge Jesus, na conferência de imprensa, ter-se queixado do antijogo do Gil Vicente na Luz, o Benfica voltou a tocar no assunto através da newsletter. O clube encarnado deixou um apelo às equipas de arbitragens para serem "menos permissivas" e garantiu uma boa resposta já na próxima jornada, diante do Portimonense, agendada para quinta-feira.

"Essa não foi a razão da derrota, porém apelamos às equipas de arbitragem para que sejam menos permissivas relativamente a estas ações que em nada contribuem para o espetáculo. Agora a nossa equipa tem de estar unicamente focada em trazer uma vitória de Portimão e demonstrar que este desaire não passou de um percalço", pode ler-se.

O Gil Vicente venceu (2-1), no sábado, o Benfica, no Estádio da Luz, na 27.ª jornada da Liga. Leautey, Lourency e Vítor Carvalho, na própria baliza, marcaram os golos do jogo. Com este desaire, o Benfica mantém-se com 57 pontos, menos três do que o F. C. Porto, segundo classificado, que joga este domingo diante do Nacional, e menos 12 relativamente ao líder Sporting.