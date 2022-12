Benfica aposta em Draxler para fintar o mercado

Dar protagonismo ao avançado alemão é a prioridade de Roger Schmidt, que acredita na reabilitação plena do jogador. SAD serena na abordagem à janela de transferências, em janeiro.

A SAD do Benfica, sabe o JN, não deverá recorrer ao mercado de janeiro para reforçar a equipa na segunda parte da época. A administração, em sintonia com a equipa técnica, entende que um dos "reforços" está dentro de casa: Julian Draxler. O avançado alemão chegou à Luz após paragem por lesão, começou a competir, mas contraiu um novo problema físico. Voltou na Taça da Liga e soma 11 jogos (415 minutos) e dois golos. A necessidade de jogar para recuperar ritmo foi explicada por Roger Schmidt, que se mostra confiante num maior rendimento do germânico, em 2023.A prestação da equipa e o princípio de que ninguém do núcleo titular abandone a Luz influenciam a posição da SAD no mercado.

Ainda assim, o JN sabe que a hipótese de dotar o plantel de um elemento com influência nas alas foi ponderada. A hipótese não está totalmente descartada, mas a prioridade é a aposta em Draxler para fintar a ida ao mercado, embora possam existir alguns ajustes devido a eventuais saídas de elementos menos utilizados.