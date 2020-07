Benfica apresenta novos equipamentos que não agradam aos adeptos

JN Ontem às 23:19 Facebook

O Benfica apresentou esta quinta-feira os novos equipamentos para a época 2020/21, que irá estrear na final da Taça de Portugal, no sábado frente ao F. C. Porto, como sendo uma homenagem aos adeptos. Contudo, o design parece não ter agradado e as críticas não tardaram.

"A revelação das novas camisolas da época 2020-21 é uma homenagem a todos os adeptos. O Orgulho Benfiquista!". Foi desta forma que as águias apresentaram nas redes sociais o vídeo que dá a conhecer as novas camisolas Adidas para a temporada que se segue.

Contudo, os fãs do clube da Luz não se mostraram muito comovidos com tal dedicatória e teceram várias críticas, em especial por o símbolo do clube ser monocromático, até no equipamento principal, que passa a ser todo vermelho. Os alternativos são em preto e em cor de laranja.

"O principal é o pior dos últimos anos. O emblema monocromático um insulto. Num clube a sério a direção teria tido uma palavra sobre o tema e impedido esta brincadeira", escreveu um adepto benfiquista como resposta à postagem do vídeo, enquanto outros lembraram o artigo 6.º dos estatutos do clube e que as cores são o vermelho e branco.

"Nas diversas competições desportivas, os equipamentos a usar pelos atletas e demais pessoal de apoio, devem adotar as cores tradicionais do Clube, previstas no Artigo 5.º, n.º 1, sem prejuízo do uso de equipamentos alternativos, quando necessário, cuja escolha compete à direção", relembrou outro simpatizante das águias.

A maioria dos comentários que acompanham a postagem são negativos, mostrando que a homenagem que o Benfica queria fazer aos adeptos falhou o alvo.