Benfica apresentou resultado líquido negativo de 23,6 milhões de euros

Tal como a SAD, o Benfica anunciou resultados negativos na ordem dos 23,6 milhões de euros de prejuízo. A revelação foi feita no Relatório e Contas de 2021/22 que será submetido a apreciação dos sócios na Assembleia-Geral, que se realiza a 30 de setembro.

No documento acima referido, as águias justificam o resultado negativo com a "incorporação de €23,7 milhões negativos pela aplicação do Método de Equivalência Patrimonial na mensuração dos investimentos financeiros das participadas do Sport Lisboa e Benfica". Para que se perceba: diz respeito ao clube tudo o que não engloba o futebol profissional, que está sob a alçada da SAD.

"As participadas que mais contribuíram de forma direta e indireta para a obtenção destes resultados foram a Benfica SAD e a Benfica SGPS, que atingiram resultados negativos no valor 35 milhões de euros (30 de junho de 2021: 17,4 milhões de euros negativos) e de 10,5 milhões de euros (30 de junho de 2021: 13,6 milhões de euros negativos), respetivamente", está descrito.