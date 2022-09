Benfica apura-se para a final da Supertaça após dois prolongamentos

JN Hoje às 17:36 Facebook

A primeira meia-final da Supertaça de andebol apenas ficou decidida no segundo prolongamento, com Benfica a superiorizar-se ao F. C. Porto por 37-36. Sporting e Belenenses disputam, ainda este sábado, a restante semifinal, em Serpa.

O Benfica qualificou-se para a final da Supertaça de andebol, após derrotar o F. C. Porto por 37-36, após dois prolongamentos.

No final do tempo regulamentar registava-se uma igualdade a 29 golos, com Ole Rahmel a salvar as águias da derrota a escassos segundos do fim, num livre de sete metros.

Um prolongamento não bastou para se encontrar o primeiro finalista da Supertaça. O primeiro terminou com 33-33 no placard, tendo desta feita sido o F. C. Porto a evitar o desaire nos últimos segundos, com um golo de Leonel Fernandes.

O jogo ficou decidido com um golo de Djordic, no último lance do segundo prolongamento, que garantiu o triunfo ao Benfica por 37-36.

Sporting e Belenenses disputam a restante semifinal a partir das 17.30 horas. A final da Supertaça de andebol joga-se no domingo, pelas 17 horas.