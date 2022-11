Benfica apura-se para a "final four" da Liga dos Campeões

JN/Agências Hoje às 18:46 Facebook

No jogo decisivo, as águias estiveram a perder com o Kairat, mas conseguiram a reviravolta.

O Benfica qualificou-se, este sábado, para a "final four" da Liga dos Campeões de futsal, ao vencer os cazaques do Kairat por 2-1, após ter estado a perder com os anfitriões do Grupo C, no encerramento da Ronda de Elite.

O Kairat, campeão europeu em 2013 e 2015, colocou-se em vantagem logo aos seis minutos, com um golo de Albert Akbalikov, mas o ala brasileiro Arthur liderou a reação benfiquista, ao assistir o internacional russo Rómulo para o empate, aos 24, e ao concretizar a reviravolta já perto do fim, aos 39.

O triunfo no encontro da terceira jornada, disputado em Almaty, no Cazaquistão, permitiu ao Benfica vencer o agrupamento e manter-se na corrida pela conquista de um troféu que ergueu pela única vez em 2010.