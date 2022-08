Benfica-Arouca: Águia dominadora arranca a todo o gás

Benfica entra praticamente a vencer e acaba a golear. Rafa bisa e Enzo Fernández espalha classe. Máquina de Schmidt volta a dar bons sinais.

O calendário ditou que o pontapé de saída da versão 2022/23 do campeonato fosse no Estádio da Luz, onde mais de 53 mil adeptos assistiram ao triunfo gordo do Benfica. A formação de Roger Schmidt bateu sem dificuldades o Arouca, por 4-0, e voltou assim a golear depois da vitória por 4-1 frente ao Midtjylland, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.