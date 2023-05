JN Hoje às 22:27 Facebook

O Benfica bateu hoje o Hóquei Clube Braga por 5-1, com golos de Álvarez (2), Gonçalo Pinto, Nicolía e Diogo Rafael para entrar a vencer no play-off do campeonato nacional de hóquei em patins.

O OC Barcelos também começou com o pé direito, ao bater o vice-campeão europeu AD Valongo por 4-1, com golos de Danilo Rampulla (2) e Alvarinho (2).