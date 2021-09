Benfica: arranque com tanta folga não se via há 11 anos

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 14:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Benfica segue na frente com quatro pontos de vantagem em relação a F. C. Porto e Sporting. Há 11 anos que não havia tanta diferença entre candidatos.

Cinco jogos, outras tantas vitórias. O Benfica não podia ter pedido melhor arranque no campeonato e, por esta altura, já leva quatro pontos de vantagem em relação aos principais rivais na luta pelo tão desejado título, muito também por culpa do empate (1-1) entre Sporting e F. C. Porto, em Alvalade.

A última vez que existiu uma diferença tão grande entre os três grandes foi 2010/11, quando o F. C. Porto liderava o campeonato com quatro pontos de vantagem sobre o Vitória de Guimarães, oito em relação ao Sporting e mais nove do que o Benfica. E a temporada não podia ter acabado melhor para a nação azul e branca: sob o comando de André Villas-Boas, conquistaram o título no Estádio da Luz, num campeonato em que não somou qualquer derrota, além de ter levantado a Taça de Portugal, Supertaça e Liga Europa.