Benfica arrasa Ovarense e segue para a final

Vitória esmagadora em Ovar, por 115-44, sela apuramento da equipa benfiquista.

Uma exibição arrasadora, sobretudo a partir do segundo período, valeu o terceiro triunfo do Benfica sobre a Ovarense, nas meias-finais do play-off que vai definir o campeão nacional de basquetebol. A equipa da Luz já tinha ganho os dois primeiros jogos em casa, embora por margens bastante mais apertadas, tendo mesmo sido obrigada a disputar um prolongamento na segunda partida.

Sob a batuta do base Toney Douglas, autor de 23 pontos, a formação treinada por Norberto Alves selou a série por números escandalosos (71 pontos de diferença) e espera agora pelo desfecho da outra semi-final, na qual o Sporting lidera por 2-0 diante do F. C. Porto, após duas vitórias no Dragão Arena.

A terceira partida entre leões e dragões disputa-se esta sexta-feira (19.30 horas), em Alvalade.