Benfica arruma a casa e Marítimo contrata iraniano

Com a janela de transferências deste verão a fechar dentro de poucos dias, os clubes continuam a arrumar a casa. Seja a vender ativos, a comprar ou a emprestar jogadores, como tem feito o Benfica.

Benfica: A venda de Rúben Dias ao Manchester City e a chegada de Nicolas Otamendi confirmadas nas últimas horas de domingo representam menos uma dor de cabeça para a SAD das águias, que continua a arrumar a casa. Desta vez, foi o empréstimo do médio croata Filip Krovinovic aos ingleses do West Bromwich, pelo qual jogou na época passada, por mais uma temporada, mas sem opção de compra. Antes de viajar para Inglaterra, Krovinovic renovou pelo Benfica até 2023.

F. C. Porto: A ausência do avançado espanhol do encontro do Famalicão com o Belenenses SAD, ao contrário do que aconteceu na jornada inaugural da Liga, levanta as suspeitas de que uma transferência para os dragões pode estar para breve. O jogador, de 23 anos, fez a formação no Múrcia e Valência, contando nos seniores com passagens pelo West Ham, Oxford United, Valladollid, Majadahonda e Lugo antes de ingressar nos minhotos. Na época passada, Toni Martínez disputou 34 jogos pelo Famalicão e marcou 14 golos.

Sporting: O médio ofensivo Filipe Chaby, de 26 anos, deixou Alvalade e é reforço da Académica, da LigaPro, pela qual jogou na temporada passada por empréstimo do Sporting.Pelos estudantes disputou 18 jogos e marcou dois golos.

Marítimo: Os insulares oficializaram a contratação do avançado iraniano Ali Alipour, que aguardava há dois meses pelo visto para entrar no país. O ponta de lança, de 24 anos, venceu os dois últimos campeonatos no Irão, ao serviço do Persepolis, clube que representou deste 2014, tendo sido distinguido com o prémio de melhor marcador, com um total de 24 golos marcados na época 2017/18. "Sinto-me muito feliz por assinar, será uma nova experiência para mim. Quero ajudar a equipa a atingir os seus objetivos e marcar golos, muitos golos", salientou o novo reforço dos madeirenses, à televisão do clube. Já o croata Josip Vukovic, que rescindiu contrato com o Marítimo em agosto, assinou pelos conterrâneos do NK Osijek. O médio defensivo, de 28 anos, que vestiu a camisola do emblema madeirense em 57 partidas oficiais, assinou um contrato válido por duas temporadas, com o quarto classificado do campeonato croata na época transata.

Portimonense: O lateral direito Fahd Moufi, de 24 anos, que jogou no Tondela nas três últimas temporadas, está a um passo de assinar contrato com os algarvios. O franco-marroquino vai vincular-se ao Portimonense por quatro épocas e ficar com cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.

Nacional: O médio português Francisco Ramos é o mais recente reforço dos madeirenses, rubricando um contrato válido para as próximas três temporadas. O jogador, de 25 anos, alinhou na temporada passada no Santa Clara, por empréstimo do Vitória de Guimarães. O médio, que dividiu a formação por Varzim, Padroense e F. C. Porto, ingressou nos vitorianos na temporada de 2017/2018, sendo emprestado na época seguinte ao Santa Clara, no qual se manteve por duas temporadas. Conta com um total de 72 internacionalizações pelas várias camadas jovens de Portugal, divididas entre os sub-16 e os sub-21, bem como pela seleção olímpica.