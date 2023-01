Benfica arruma a casa no último dia de mercado

Luís Antunes Hoje às 14:33 Facebook

Seferovic em Espanha para assinar pelo Celta, Yony González regressa a Portugal e Paulo Bernardo no Paços por empréstimo.

Haris Seferovic está em Espanha, ao que o JN apurou, para assinar, dentro de horas, pelo Celta de Vigo, clube orientado por Carlos Carvalhal e onde já se encontra um ponta-de-lança, conhecido pelo público português, Gonçalo Paciência. O emblema espanhol também tentou contratar Fran Navarro, jogador do Gil Vicente, mas o dianteiro deverá assinar pelo Braga para colmatar a saída de Vitinha.

Depois de meia temporada no Galatasaray, o suíço ingressa no futebol espanhol em busca de mais tempo de jogo, visto que apenas conta com participação em 13 jogos e regista dois golos marcados. O contrato com os espanhóis contempla um novo empréstimo até ao final da época, com opção de compra no final.

Yony González foi uma contratação que nunca vingou e agora está prestes a ter uma segunda oportunidade na Europa pelas mãos do Portimonense. Em janeiro de 2019, assinou pelo Benfica vindo do Fluminense a custo zero, mas passados quatro anos sem se ter estreado com a camisola dos encarnados encontrou agora uma alternativa. O avançado desvincula-se das águias e assina a título definitivo pelos algarvios.

Aos 28 anos, chega depois de ter representado, por empréstimo do Benfica, o Corinthians, o LA Galaxy, o Ceará e, mais recentemente, o Deportivo de Cali. Neste último clube voltou a ganhar mais importância, ao fazer dois golos e quatro assistências em 32 jogos oficiais, em 2022.

O médio Paulo Bernardo é outro dossiê que o Benfica quis resolver no último dia do mercado de transferências. A solução deverá passar por um empréstimo ao Paços de Ferreira, sem opção de compra até ao final da temporada. O jovem médio já tinha sido elogiado por César Peixoto e vem para ajudar os castores a saírem do fundo da tabela classificativa.