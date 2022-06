Benfica arruma a casa para 2022/23 e Vitinha vai render 40 milhões de euros

O mercado de transferências teve um dia agitado, sendo que David Neres já não deve escapar ao Benfica, enquanto Everton está a caminho do Flamengo. O portista Vitinha está muito perto do PSG e Sadio Mané deve começar nova aventura, no Bayern de Munique.

Benfica: As águias tiveram um dia agitado e parece que David Neres já não deve fugir. O extremo brasileiro, Neres, fez exames médicos esta sexta-feira, em São Paulo, antes de viajar para Lisboa, o que só deve acontecer na próxima semana, mas os detalhes do negócio já estarão acertados entre as duas partes. Everton também está de saída e dever ser oficializado como reforço do Flamengo nos próximos dias. Outro dos casos que finalmente chega à conclusão é a saída de Gedson Fernandes, que anunciou, num vídeo na página oficial do Besiktas, que os adeptos devem "aguardar por novidades na próxima semana". Roger Schmidt começa a ter a casa mais arrumada, para iniciar a temporada 2022/23.

F. C. Porto: Um dia depois de a transferência de Fábio Vieira para o Arsenal ser noticiada, eis mais uma bomba para o universo portista: Vitinha está muito perto de reforçar o PSG e a saída está presa por detalhes, mas o valor do negócio deverá rondar os 40 milhões de euros. Segundo apurou o JN, o empresário Jorge Mendes estava a tratar deste negócio há alguns dias e o clube parisiense já acertou os detalhes do contrato com Vitinha, que vai assinar por cinco temporadas. O médio estreou-se pela equipa principal na época 2019/20 e, após uma época emprestado ao Wolverhampton, retornou ao Dragão para se impor como uma das pedras basilares do título de campeão nacional.

Tottenham: A transferência de Yves Bissouma para o Tottenham já é oficial. O médio box-to-box deixa o Brighton, a troco de 29 milhões de euros, e será reforço dos Spurs na próxima temporada. O jogador, de 25 anos, deixa o clube ao fim de quatro anos, com 124 jogos nas pernas durante esse período. Esta será a terceira contratação do Tottenham, depois de Perisic e Forster, ambos a custo zero.

Bayern de Munique: O namoro já tem algum tempo, mas parece que finalmente o caso teve fumo branco. O diretor desportivo do Bayern Munique confirmou, esta sexta-feira, a contratação de Sadio Mané, craque senegalês do Liverpool. "Sim, o Sadio [Mané] vai jogar no Bayern", declarou Hasan Salihamidzic. O negócio, segundo a imprensa britânica, prevê o pagamento inicial de 32 milhões de euros pela contratação de Mané, aos quais se acrescem oito milhões de euros por objetivos.

Leipzig: André Silva vai ter um novo colega de equipa, que até esteve nas cogitações de Roger Schmidt, para reforçar o Benfica. Xaver Schlager chega ao Leipzig, oriundo do Wolfsburgo, pela cláusula de rescisão cifrada nos 12 milhões de euros. O internacional austríaco vem de uma lesão prolongada sofrida em agosto de 2021, que lhe pôs em risco a carreira, mas ainda jogou 15 partidas na época transata.

Itália: O Verona concluiu a contratação de Giovanni Simeone, ao Cagliari, após um período de empréstimo. Assim, os italianos ficam com o passe do filho de Diego Simeone, em definitivo, depois de ter marcado 17 golos e feito seis assistências na temporada transata.