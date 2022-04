Benfica assina com barreirista cubano

JN/Agências Hoje às 00:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica informou, quinta-feira, através da página de Facebook do atletismo, a contratação do cubano Roger Valentin Iribarne, especialista de barreiras, que competiu no Mundial de Doha, em 2019.

A publicação apresenta uma fotografia do atleta, de 26 anos, equipado com as cores do Benfica e a apontar para o emblema do clube, com a legenda "Bem-vindo Valentin Iribarne".

Roger Iribarne, que tem um recorde pessoal de 13,39 segundos nos 110 metros barreiras e de 7,58 segundos nos 60 metros barreiras, foi 34.º no Mundial de Doha, em 2019, ano em que também se classificou em oitavo nos Campeonatos Pan-americanos. Em 2018, fora sétimo nos 60 metros barreiras no Mundial de pista coberta.

Iribarne ocupa a 79.ª posição mundial no 'ranking' de barreiras altas, na última lista publicada pela World Athletics.