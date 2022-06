Benfica atira-se ao Sporting pela contagem dos títulos

JN Hoje às 15:58 Facebook

Clube da Luz acusa o de Alvalade de "revisionismos" da história

Através da newsletter oficial do clube, o Benfica deixou um remoque ao rival Sporting, a propósito do chumbo da FPF ao parecer em que os leões pretendiam aumentar de 19 para 23 o número de campeonatos ganhos no futebol.

"O Sport Lisboa e Benfica congratula-se pelo respeito pelo historial de títulos no futebol português. É assunto encerrado e que, agora, de uma vez por todas, se deixe de pavonear revisionismos, sob pena de se continuar a desrespeitar a história e as competições", refere a publicação "News Benfica".

Na quarta-feira, assim que foi conhecido o resultado da votação levada a cabo na Assembleia-Geral Extraordinária da FPF, o clube da Luz já tinha dado um sinal de satisfação.

Na contagem dos campeonatos, o Benfica lidera com 37, seguido do F. C. Porto, que conquistou este ano o 30.º. O Sporting mantém-se com 19. O Belenenses e o Boavista são os outros clubes campeões, com um título.