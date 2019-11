Benfica aumenta gastos com advogados e consultores na última época

Hoje às 21:22 Facebook

Relatório e Contas de 2018-19 revela que o clube da Luz aumentou as despesas com consultores e serviços jurídicos. Passivo desce pelo terceiro ano consecutivo e fixa-se em 384 milhões.

A SAD do Benfica pagou 13,73 milhões de euros em "trabalhos especializados". A rubrica, como verifica o Relatório e Contas de 2018/19 enviado à Comissão do Mercado e Valores Mobiliários, "inclui diversos fornecimentos e serviços prestados por terceiros, sendo de destacar os gastos com consultores e advogados".

Este valor representa um aumento de 4,2 milhões de euros em relação ao exercício anterior, que registou gastos de 9,45 milhões de euros.

Quanto aos resultados financeiros globais, o Benfica, pelo terceiro ano consecutivo, reduz o passivo, agora fixado em 384 milhões de euros. A redução é ligeira (14 milhões), mas o clube verifica que, pela primeira vez, apresenta um valor de dívida líquida inferior aos rendimentos operacionais (excluindo transações de direitos de futebolistas), o que significa que os rendimentos obtidos, sem contar com as transferências de jogadores, foram suficientes fazer face à dívida corrente.