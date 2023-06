Benfica avalia hipótese Di Maria

A SAD do Benfica trabalha nos bastidores para avaliar a possibilidade de tentar a contratação de Di Maria, extremo argentino de 35 anos que se encontra livre depois de terminar contrato com a Juventus.

O processo afigura-se complexo devido ao elevado salário do campeão mundial e ao conjunto de interessados, essencialmente do Médio Oriente e também da MLS - Inter de Miami, atual emblema de Messi, já realizou uma proposta. No entanto, ao que apurámos, apesar de diminuta, a possibilidade existe e está, na medida do possível, a ser explorada pelas águias, num dossiê com a participação de Rui Costa e que teria sempre de ser ratificado por Roger Schmidt.

Di Maria saiu da Luz em 2010 para jogar no Real Madrid, numa transferência que deixou 25 milhões de euros nos cofres da SAD e que ainda contemplava mais onze milhões mediante objetivos.

Uma operação depois três épocas nos encarnados (124 jogos e 15 golos) onde entrara em 2007 para suprimir a saída de Simão Sabrosa que rumara ao Atlético de Madrid. Nessa altura, o Benfica investira oito milhões de euros na aquisição ao Rosário Central.